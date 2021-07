Ort der Woche: Blumenladen

17.07.2021 20:00 Uhr

Weltweit gibt es etwa 400.000 verschiedene Blütenarten. Ob als Liebesbeweis, zum Geburtstag oder einfach zur Verschönerung des eigenen Gartens. Blumen sind beliebter denn je. Besonders am Valentinstag gehen viele Blumen über den Ladentisch. Wie viele und was es sonst noch über Blumen und Blüten zu wissen gibt, in unserem Ort der Woche, dem Blumenladen