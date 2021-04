Oscars 2021: Das sind goldenen Gewinner

26.04.2021 08:13 Uhr

In der Nacht auf Montag (26.04.) wurden die 93. Oscar-Awards in Los Angeles verliehen. Zu den wichtigsten Kategorien gehören in jedem Jahr „Bester Film“, „Bester Hauptdarsteller“ und „Beste Hauptdarstellerin“. Und das sind die Gewinner!