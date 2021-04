Oscars 2021: Einer schießt mit seinem Schuhwerk den Vogel ab

26.04.2021 11:56 Uhr

Die Oscar-Nacht: Glitzernde Roben und viel Abstand. Trotz Corona gaben sich die Stars bei der 93. Verleihung der Academy Awards am Sonntagabend in der Union Station in Los Angeles die Klinke in die Hand. Doch einer stach dabei unter den schillernden Auftritten des Abend hervor.