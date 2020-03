Ostern ist das Fest, an dem wir alle zusammenkommen. Das dürfte in diesem Jahr wohl mehr Bedeutung haben, als je zuvor. „itsintv.de“ hat Moderatorin Annemarie Carpendale im Rahmen eines „Milka“-Events zum Interview getroffen und mit ihr darüber gesprochen, was Ostern für sie ausmacht. Klickt hier für alle süßen Details rund um Deko, den Schmunzelhasen & Co..

