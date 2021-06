Otto ist „Catweazle“: DAS fiel ihm beim Dreh am schwersten

28.06.2021 07:00 Uhr

Am 01. Juli 2021 ist es soweit und Otto kehrt als „Catweazle“ auf die Kinoleinwände zurück. Was die größte Herausforderung in der Verkörperung des kultigen Zauberers war, verriet er im Gespräch mit „itsintv.de“. Dabei kam heraus: Er durfte beim Dreh des Films nicht zu sehr Otto sein.