Patricia Kelly – Liebeserklärung an ihren Denis: “In deinen Armen vergesse ich alle Probleme”

Redaktion Video | 21.03.2022, 13:51 Uhr

So privat sehen wir sie selten! Particia Kelly lässt via Instagram ihre Fans an einer Kuscheleinheit mit Ehemann Denis teilhaben. Beide haben 2021 ein turbulentes Jahr gehabt.