Donnerstag, 27. Juni 2019 22:00 Uhr

Nach dem Ende der diesjährigen Staffel „Germany’s next Topmodel“ hat Heidi Klum direkt schon die nächste Show in den Startlöchern. Jedoch steht ihre neue Show „Queen of Drags“ bereits jetzt in der Kritik. Online gibt es sogar schon eine Petition gegen Heidi als Teil der Jury in der Drag-Show. Erfahrt hier die Details.