Peyton List: TikTok ist wie eine Schwester für sie

24.03.2021 15:19 Uhr

Peyton List hat in einem neuen Interview über ihre Liebe zu Make-up gesprochen. Dabei erzählte sie, wie ihre Anfänge zu Schulzeiten waren, was sie am Set von „Jessie“ selbst machen durfte und wie TikTok dabei für sie eine große Schwester wurde.