Philipp Mickenbecker (†23) – Berührendes letztes Video: Er nahm Abschied von seinen Fans

17.06.2021 13:48 Uhr

Am 9. Juni 2021 stirbt Abenteurer und Social-Media-Star Philipp Mickenbecker. An diesem Tag verliert er seinen jahrelangen Kampf gegen den Lymphdrüsenkrebs. Doch der 23-Jährige hat vor seinem Tod noch ein letztes Video aufgenommen, in dem er sich an alle Unterstützende wendet.