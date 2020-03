Phoebe Tonkin hat in einem neuen Interview über die Probleme gesprochen, die sie seit ihrer Rolle in „H2O – Plötzlich Meerjungfrau“ hat. Viele Regisseure sehen in ihr nämlich noch einen Teenie-Star. Zudem sprach die inzwischen 30-Jährige darüber, dass sie nicht gerne Dinge besitzt. Mehr erfahrt ihr hier.

