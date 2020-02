Der einstige „H2O – Plötzlich Meerjungfrau“-Star Phoebe Tonkin hat ihre Fans mit einem neuen Look überrascht. Via Insta-Story präsentierte sie ihre neue Frisur, bei der es sich um ein schönes Ombré in den Haaren handelt. Mehr zeigen wir euch hier.

Diesen Beitrag Teilen