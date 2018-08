Donnerstag, 16. August 2018 09:56 Uhr

Für den Pop-Titan Dieter Bohlen und Sänger Pietro Lombardi geht ein lang ersehnter Traum in Erfüllung. Pietro wird in der kommenden „DSDS“-Staffel am Jurypult sitzen. Seine Ex Sarah weiß von alledem allerdings noch nichts. Alle Infos darüber, erfahrt ihr hier.