Pietro Lombardi: Jetzt doch eine eigene Dating-Show?

08.06.2021 12:12 Uhr

Bekommt Pietro Lombardi jetzt etwa doch eine eigene Dating-Show? Der Sänger teilte kürzlich einen Teaser mit dem Titel „Ti Amo – Pietro Lombardi in Love“. Fans hielten das Ganze dabei für einen Trailer einer neuen Kuppelshow. Was wirklich dahintersteckte, zeigen wir in unserem Video.