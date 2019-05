Donnerstag, 16. Mai 2019 22:00 Uhr

Während Pietro Lombardi mit seiner Musik aktuell einige Erfolge feiert, hatte er in der Liebe in letzter Zeit kein Glück. Nun offenbarte der Sänger im TV, dass er verliebt ist. Sein Liebesgeständnis richtete sich dabei tatsächlich an Selena Gomez! Erfahrt hier alle Details.