29.09.2020 14:09 Uhr

Pietro Lombardi: So war das erste Date mit Laura Maria

Pietro Lombardi und seine neue Freundin Laura Maria Rypa sind überglücklich und geben uns via Instagram täglich Einblicke in ihren gemeinsamen Alltag. Ihr erstes Date soll aber alles andere als gewöhnlich abgelaufen sein. Der Sänger hat jetzt in seinen Instagram-Storys darüber gesprochen.