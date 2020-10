21.10.2020 12:12 Uhr

Pietro Lombardi: Trägt er jetzt graue Haare?

Pietro Lombardi zeigt sich zwar meistens mit einer Kappe, doch der Musiker wagt sich auch immer mal wieder an neue Haarfarben. Via Instagram präsentierte Pie jetzt nämlich einen ganz neuen Look und trägt jetzt graue Haare.