Pizza-Automat sorgt für Skandal in Rom

14.06.2021 18:00 Uhr

Ein neuer Automat in Rom sorgt bei den Einwohnern für mächtig Aufsehen. In diesem gibt es nämlich Pizza auf Knopfdruck! Ein Schande für viele Italiener. Warum diese gegenüber der Maschine skeptisch sind und was der Gründer zu seinem Automaten sagt, verraten wir im Video.