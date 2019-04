Montag, 29. April 2019 22:00 Uhr

P!nk hat erst vergangene Woche ihr neues Album auf den Markt gebracht. Nun spricht die Sängerin offen über eine schwierige Zeit in ihrem Leben. Sie musste in Therapie gehen, nachdem die „Walk Me Home“-Interpretin diverse Fehlgeburten erlitt. Ihr wollt wissen, wieso sie damals ihren Körper hasste? Dann seid ihr genau richtig!