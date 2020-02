Am 1. März wird auf RTL die TV-Show „Pocher vs. Wendler“ ausgestrahlt, in der die beiden Streithähne öffentlich gegeneinander antreten wollen. Eigentlich eine lustige Idee, doch Fans wittern, dass der ganze Streit zwischen dem Comedian und dem Schlagerstar nur ein Fake gewesen sein könnte. Alle Details gibt es bei uns.

Diesen Beitrag Teilen