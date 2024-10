Prinz Christian feiert 19. Geburtstag: Dänischer Thronfolger überrascht mit komplett neuem Look

Redaktion Video | 15.10.2024, 13:47 Uhr

Prinz Christian, der dänische Thronfolger, feiert seinen 19. Geburtstag am 15. Oktober 2024 auf einer Reise in Ostafrika. Seine Eltern, König Frederik und Königin Mary, gratulierten ihm via Instagram mit einem liebevollen Post, der ein bisher unveröffentlichtes Bild des jungen Royals zeigt.