Prinz Harry: Ist er In Sachen Liebe etwa paranoid?

15.05.2021 11:00 Uhr

Ist Prinz Harry in Sachen Liebe etwa paranoid? So beschrieb den Royal jetzt zumindest die Royal-Biografin Ingrid Seward, da der heutige Mann von Herzogin Meghan in der Vergangenheit bereits Freundinnen unter einer Decke versteckt haben soll.