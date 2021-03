Prinz Harry und Herzogin Meghan: Ein wichtiger Satz fehlt im Oprah-Interview

31.03.2021 12:00 Uhr

85 Minuten lang schütteten Harry und Meghan öffentlich ihr Herz aus. Unterm Strich ein Hagel an Vorwürfen gegenüber dem Königshaus und den königlichen Familienmitgliedern. Doch in jedem Konflikt gibt es zwei Seiten und das ist es, was in dem Oprah-Interview nicht zur Sprach kommt: Selbstreflexion.