Prinz Philip (?): Heute wäre er 100 Jahre alt geworden

10.06.2021 12:02 Uhr

Prinz Philip starb erst am 9. April im Alter von 99 Jahren. Am 10. Juni hätte der verstorbene Gatte von Queen Elizabeth II. seinen 100. Geburtstag gefeiert. Für die Queen stehen in nächster Zeit viele Termine an.