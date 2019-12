Wer ist die beliebteste Familie unter den Royals in Europa? Dieser Frage ging Emnid jetzt auf den Grund und fand heraus: Prinz William, Herzogin Kate und ihre drei Kids sind in Deutschland am beliebtesten. Im Vergleich dazu schnitten Prinz Harry und Meghan übrigens alles andere als gut ab. Details gibt es hier!

