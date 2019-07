Donnerstag, 18. Juli 2019 22:00 Uhr

Die italienische Fernsehfilmreihe „Prinzessin Fantaghirò“ lockte in den 90er Jahren zahlreiche Zuschauer vor die Fernseher. Doch was haben die Schauspieler der beliebten Produktion seither gemacht? Erfahrt hier mehr über die Darsteller von Fantaghirò, Romualdo und Co.!