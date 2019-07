Donnerstag, 4. Juli 2019 22:00 Uhr

Schon bald soll auf ProSieben die queere Show „Queen of Drags“ mit Heidi Klum in der Jury starten. Doch die LGBTQ-Community wehrt sich aktuell in einer Online-Petition gegen die GNTM-Chefin. Sollte diese etwa nun wirklich erfolgreich sein? Es fehlen nur noch wenige Stimmen. Mehr erfahrt ihr hier!