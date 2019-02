Donnerstag, 31. Januar 2019 23:00 Uhr

Im Januar 2019 wurden in einer TV-Dokumentation Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen gegen R. Kelly laut. Ein geplantes Konzert in Sindelfingen wurde deshalb jetzt abgesagt. Wird es auch für den Auftritt des Musikers in Hamburg noch eine Konzertabsage geben? Wir haben alle Details.