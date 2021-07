Rache am Ex: 3 fiese Ideen – nicht Ok, aber gedanklich eine Wohltat

29.07.2021 16:02 Uhr

Eine Trennung ist nie schön. Aber dann gibt es da noch diese Trennungen, nach denen man so wütend ist, dass man an Rache an seinem Ex denkt. Und oftmals hilft schon allein der Gedanke daran, was man ihm alles Gemeines antun könnte, um sich besser zu fühlen.