Donnerstag, 22. November 2018 16:01 Uhr

Im Interview mit uns hat Investor Ralf Dümmel jetzt Bilanz zu fünften Staffel von „Die Höhle der Löwen“ gezogen. Am Dienstag, den 20. November, wurde die letzte Folge ausgestrahlt. Wegen geplatzter Deals wurden in den letzten Wochen immer wieder Fake-Vorwürfe laut. Dümmels Statement gibt es in unserem Video für euch.