Donnerstag, 23. Mai 2019 22:00 Uhr

Obwohl Rihanna aktuell mit Freund Hassan Jameel zusammen ist, gibt es einige Gerüchte rund um ihren Ex. Ein Insider berichtet, dass die Sängerin Chris Brown, der in der Vergangenheit ihr gegenüber handgreiflich wurde, noch mal eine Chance geben könnte. Was wirklich dran ist, erfahrt ihr hier.