Rio: „You Give Me Something“

03.04.2021 20:37 Uhr

Der 13-jährige Rio ist nicht nur rein beeindruckender Balletttänzer, sondern auch ein gefühlvoller Sänger. Mit der Ballade „You Give Me Something“ von James Morrison will er die „The Voice Kids“-Coaches von seinem Können überzeugen. Werden sie für ihn buzzern? Schau dir hier seinen emotionalen Auftritt an!