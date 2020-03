KJ Apa hat gestanden, dass er früher einmal als Straßenmusiker in Neuseeland unterwegs war. Das kommt dem Schauspieler jetzt zu Gute, denn in seinem neuen Film „I Still Believe“ ist er erneut als Sänger unterwegs, auch wenn er zunächst Angst davor hatte. Weitere Details gibt es hier.

