„Riverdale“-Star Lili Reinhart gratuliert Schwester

30.03.2021 12:07 Uhr

Auch wenn „Riverdale“-Star Lili Reinhart nicht am Geburtstag ihrer Schwester Tess bei ihr sein konnte, so gratulierte die Schauspielerin ihr aus der Ferne via Instagram. Zudem zeigt ein Schnappschuss mit Cole Sprouse, dass sie sich gut mit ihrem Ex versteht.