„Riverdale“-Stars gratulieren Camila Mendes zum Geburtstag

30.06.2021 14:59 Uhr

Camila Mendes feierte am 29. Juni ihren 27. Geburtstag und zu diesem Anlass gratulierten auch ihre „Riverdale“-Co-Stars herzlich via Instagram-Story. Madelaine Petsch und Co. schrieben liebe Worte und posteten süße Erinnerungen.