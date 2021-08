Robbie Williams rechnet ehrlich mit „Take That“-Zeit ab: „Nichts davon hat Spaß gemacht“

20.08.2021 14:58 Uhr

„Take That“, das waren Robbie Williams, Gary Barlow, Mark Owen, Jason Orange und Howard Donald. In den 90er-Jahren kam wohl niemand an der Boygroup vorbei und für die Mitglieder war die Teilnahme an dem Phänomen das goldene Ticket zum Glück – sollte man meinen.