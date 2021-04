Rockzone: „Chop Suey!“

25.04.2021 21:47 Uhr

Achtung! Es wird laut. Für das Finale von „The Voice Kids“ 2021 haben sich die Jungs von Rockzone eine laute Nummer von System of a Down rausgesucht. Mit dem Song „Chop Suey!“ zeigt die Band erneut, was in ihr steckt: jede Menge Talent und lauter Gitarrensound!