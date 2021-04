Rockzone in den Sing-Offs: „Killing In The Name“

24.04.2021 22:08 Uhr

Die Band „Rockzone“ liefert in den Sing-Offs mit „Killing In The Name“ von Rage Against The Machine eine Wahnsinns-Performance ab. Coach Wincent ist von dem rockigen Auftritt seiner Talente mehr als begeistert – doch nimmt er die Drei auch mit ins Finale von „The Voice Kids“ 2021?