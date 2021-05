Royal-Expertin: Harry fürchtet, wieder eine wichtige Frau in seinem Leben zu verlieren

27.05.2021 13:19 Uhr

Prinz Harrys Auftritt in der Serie „The Me You Can’t See“ sorgt für viel Diskussionsstoff unter Royal-Experten. Die Royal-Autorin Angela Levin macht sich auf Grund seiner Aussagen im Interview Sorgen um den Prinzen.