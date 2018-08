Donnerstag, 23. August 2018 13:56 Uhr

Als Mitglied der royalen Familie ist es besonders wichtig, sich in der Öffentlichkeit keinen Fauxpas zu erlauben. Das gilt auch für die Herzoginnen Meghan und Kate, die gerne mal in hübschen Sommerkleidern unterwegs sind und niemals vom Wind hoch geweht werden. Warum? Das verraten wir euch in unserem Video.