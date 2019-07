Mittwoch, 10. Juli 2019 22:00 Uhr

Während Prinz William und sein Bruder Harry an einem royalen Charity-Polo-Match teilnahmen, tobten sich die Familien der Brüder am Spielfeldrand aus. So sah man neben Archie auch Prinzessin Charlotte beim Fußball spielen. Hier seht ihr die Bilder.