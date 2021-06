Royals: Prinz Harry kommt mit Archie zu Dianas Gedenkfeier

18.06.2021 14:44 Uhr

Prinzessin Diana wäre am 1. Juli 60 Jahre alt geworden. An ihrem Lieblingsplatz im Sunken Garden des Kensington-Palastes werden ihre Söhne Prinz William und Prinz Harry deshalb an diesem Tag eine Statue von ihr enthüllen. Den symbolhaften Ort hatten Harry und Meghan bereits für die Pressekonferenz anlässlich ihrer Verlobung gewählt.