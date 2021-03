Rúrik Gíslason im Video über Tod seiner Mutter: „Beerdigung zusammen geplant“

19.03.2021 14:30 Uhr

Mit seinen Performances bei „Let’s Dance“ begeistert der Isländer Rúrik Gíslason die Jury und ganz Deutschland. Der sympathische Fußballer ist ein echter Familienmensch, weshalb ihn der Tod seiner Mutter besonders nahe ging. Jetzt spricht er darüber.

Die letzten gemeinsamen Tage waren hart

Im vergangenen Jahr erhielt seine geliebte Mutter die Diagnose Leukämie, an der sie letztendlich auch verstarb. Rúrik reiste extra zurück in seine Heimat, um in dieser schweren Zeit bei ihr zu sein, denn er hatte eine starke Bindung zu seiner Mutter. „Wir haben ihre Beerdigung zusammen geplant. Das ist einfach traurig“, erzählt der Isländer bei „SternTV“. Seine Teilnahme bei „Let’s Dance“ widme er deshalb seiner Mutter.

Was Rúrik Gíslason noch gesagt hat, gibt es im Video: