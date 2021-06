Rúrik Gíslason & Valentina Pahde Sind die „Let’s Dance“-Stars liiert?

10.06.2021 16:04 Uhr

Rúrik Gíslason hat erst kürzlich „Let’s Dance“ gewonnen und will nun in Deutschland leben. Ist der Isländer etwa mit Valentina Pahde zusammen? Die beiden sollen in Griechenland gesichtet worden sein.