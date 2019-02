Dienstag, 26. Februar 2019 23:00 Uhr

Bereits am 22. Februar wurde Sänger R.Kelly in zehn Fällen des sexuellen Missbrauchs angeklagt, nachdem er sich selbst stellte. Jetzt kündigte der Anwalt der Klägerinnen auf Twitter an, ein weiteres Sex-Tape in der Hand zu haben. Alle Details gibt es hier für euch!