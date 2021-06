Safari Erlebnis in Thüringen

25.06.2021 09:36 Uhr

Deutschland ist in Ferienstimmung und passend dazu hat sich unser Reporter Philipp Hageni die „Thüringeti“-Ranch in Thüringen angesehen. Dort kann man Hunderte von Tieren in frier Wildbahn besuchen, von Wasserbüffeln bis zu Lamas.