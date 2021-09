Sagt Michael Wendler wegen Haftbefehl sein Konzert ab?

16.09.2021 15:54 Uhr

Michael Wendler hat sein geplantes Konzert in Oberhausen abgesagt. Angeblich liegt es an der verpflichtenden 3G-Regel. Es könnte aber auch am Haftbefehl liegen, der gegen ihn ausgestellt worden ist.