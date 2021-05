Saisonbeginn an Nord- und Ostsee

20.05.2021 18:00 Uhr

Die Inzidenzwerte sinken und der Sommerurlaub an Nord- und Ostsee scheint zum Greifen nah. Was Hoteliers und Urlauber dennoch beachten müssen, haben wir uns auf Sylt und am Timmendorfer Strand genauer angeschaut.