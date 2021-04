Video: Samu Haber verurteilt wegen Drogenkonsum

09.04.2021 12:53 Uhr

Der einstige „The Voice Of Germany“-Coach Samu Haber hat 2019 nach einem Festival Kokain angeboten bekommen und nahm eine kleine Menge. Nun ging diese Straftat in Finnland vor Gericht und das Urteil wurde gefällt.