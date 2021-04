Sandy Mölling – Die Sängerin feiert ihren 40. Geburtstag! So hat sie sich seit ihrer „Popstars“-Zeit verändert

27.04.2021 14:06 Uhr

“I wanna be daylight in your eyes” diese Textzeilen rufen in uns sofort einen Ohrwurm hervor und wecken Nostalgie. Auch wenn die “No Angles” heute wohl eher Happy Birthday singen, denn die Blondine in der Girlband feiert heute ihren 40. Geburtstag.