Sara Kulka verabschiedet sich von Instagram

31.03.2021 14:53 Uhr

Sara Kulka hat sich von Instagram verabschiedet. Dahinter steckt die Sorge um ihre Gesundheit, die in den letzten Monaten gelitten hat. Die ehemalige GNTM-Kandidatin nimmt sich deshalb eine vierwöchige Auszeit. +++ “Wenn Sie sich in einer verzweifelten Lage befinden, kontaktieren Sie bitte umgehend die TelefonSeelsorge® ( www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Berater*innen, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufgezeigt haben.”